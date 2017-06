Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta035/29.06.2017/14:45) - Gesamter Wertschöpfungsprozess der Wienerberger Gruppe abgebildet - Wesentliche Handlungsfelder für den ganzen Konzern dargestellt - Ambitionierte Ziele in Wienerberger Sustainability Roadmap 2020 gesetzt



Die Wienerberger AG veröffentlicht heute den Nachhaltigkeitsbericht 2016. Der Bericht "Smart Solutions" konzentriert sich gemäß GRI G4-Core-Richtlinien auf laufende Entwicklungen mit aktuellen nicht-finanziellen Kennzahlen, und präsentiert die weiteren geplanten Schritte in der Umsetzung der Wienerberger Sustainability Roadmap 2020. Diese ist eine bewusste Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Performance und hält ambitionierte Ziele fest, die konsequent verfolgt werden. Neu ist die Abbildung des gesamten Wertschöpfungsprozesses der Wienerberger Gruppe sowie die Zusammenfassung der wesentlichen Handlungsfelder für den ganzen Konzern. Der aktuelle Bericht macht transparent, wo Wienerberger auf dem Weg in die Zukunft steht.



Wesentlicher Beitrag durch "Smart Solutions" Als Technologie- und Innovationsführer in der Baubranche ist es Wienerberger ein Anliegen und eine Verpflichtung, einen Beitrag zur positiven Bewältigung der aktuellen, weltweiten Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenverknappung, menschenwürdige Arbeit, Urbanisierung oder demografischer Wandel zu leisten. Wesentlich ist hier für Wienerberger, die richtigen Fragen zu stellen - und die entsprechenden Antworten zu geben: mit "Smart Solutions" für das Bauen und die Infrastruktur von morgen.



Ganzheitlicher Managementansatz als Basis für Unternehmenserfolg "Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln, einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen heute sowie zur Sicherung der Chancen zukünftiger Generationen leisten, auch langfristig die erfolgreicheren sein werden", unterstreicht Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, die klare Strategie des Unternehmens, die finanzielle wie auch nichtfinanzielle Kriterien gleichermaßen berücksichtigt. Die erfolgreiche Entwicklung der Wienerberger AG in den letzten Jahren basiert auf einem ganzheitlichen Managementansatz. Bei Unternehmensentscheidungen fließen neben finanziellen Zielen auch menschliche, soziale und ökologische Aspekte mit ein.



Nachhaltigkeitsbericht steht als Microsite und interaktives PDF zur Verfügung Der Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht 2016 steht als interaktives PDF unter http://nachhaltigkeitsbericht16.wienerberger.com zur Verfügung und kann über die Wienerberger Website bestellt werden: http://www.wienerberger.com/de/kontakt/berichtsversand . Die Grundsätze von Wienerberger zum Nachhaltigkeitsmanagement haben langfristige Gültigkeit und werden auf der Website der Wienerberger AG unter www.wienerberger.com veröffentlicht.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 198 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2016 einen Umsatz von 2.974 Mio. Eur und ein EBITDA von 404 Mio. Eur.



Für Rückfragen: Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger AG T +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Christine Vieira Paschoalique, Corporate Sustainability Officer T +43 1 601 92 - 10180 | sustainability@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie nerberger-aktie/aktionärsstruktur.



(Ende)



Aussender: Wienerberger AG Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Karin Steinbichler Tel.: +43 1 60192-10149 E-Mail: communication@wienerberger.com Website: www.wienerberger.com



ISIN(s): AT0000831706 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1498740300363



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 29, 2017 08:45 ET (12:45 GMT)