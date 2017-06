In Zürich sind die amerikanischen Hedgefonds inzwischen bei NESTLE gelandet. Der Einstieg eines solchen Fonds hob NESTLE um 5 % oder rund 11 Mrd. Euro in wenigen Stunden hoch. Wir schließen zudem nicht aus, dass zwei weitere Fonds dieser Art nachlegen.br/>

NOVARTIS ist der Nächste. Aus klassischer Pharmazeutik nebst Generika (RATIOPHARM) soll ein Healthcare-Konzern werden, der auf drei Beinen steht:br/>

Pharmazeutik, sowohl im eigenen Haus als auch via Aufträge an kleine Spezialisten (z.B. MORPHOSYS), um die Effizienz des Pharma-Sektors zu verbessern. Als zweites Bein gilt der Sektor Generika über den Erwerb lokaler oder regionaler Spezialisten, die jeweils auch Ländermärkte dominieren. Als drittes Bein gilt die Medizintechnik mit dem Schwerpunkt der Anwendung.br/>

Der Finanzrahmen ist üppig gestaltet. Allein die Beteiligungen an ROCHE (ca. 40 Mrd. CHF) und der mögliche totale Rückzug aus ALCON (Augenmedizin) haben einen Marktwert von etwa 45 Mrd. CHF (geschätzt), dem Eigenmittel in Höhe von 30 Mrd. CHF zur Seite stehen und mithin einen Finanzrahmen von etwa 70 bis 80 Mrd. CHF ergeben. Was lässt sich daraus machen?br/>

