Amazon hat heute den dritten Prime Day bekannt gegeben. Am 11. Juli können Kunden wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Diesmal handelt es sich sogar nicht nur um einen Tag, sondern um 30 Stunden. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, blickt in seiner Analyse deswegen heute auch auf Amazon. Zudem gibt Franziska Schimke Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.