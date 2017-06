Die NordLB hat Adidas auf "Halten" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Auf den etablierten Märkten stünden Markenartikel zunehmend unter Druck, so dass die Schwellenländer die Hoffungsträger blieben, schrieb Analyst Karsten Rahlf in einer Studie zur weltweiten Konsumgüter- und Haushaltswarenbranche vom Donnerstag. Seine Favoriten blieben unter anderem Konzerne, die dort mit wenig preissensitiven, also "teuren" Produkten positioniert seien. Zu diesen zählt er etwa Adidas, Hugo Boss, LVMH und Nike./ck/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0078 2017-06-29/16:02

ISIN: DE000A1EWWW0