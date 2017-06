Das abgeschwächte Einreise-Verbot von Trump tritt in Kraft. Bis zur letzten Minute gab es Verwirrung über die neuen Kriterien. So musste zum Beispiel näher definiert werden, wer als enge Familie gilt.

Dürfen die Schwiegereltern rein? Und was ist mit Halbgeschwistern oder den Großeltern? Und wer schon einen Job in den USA hat? Am Donnerstag Abend um acht Uhr sind die per Gericht beschlossenen, leicht abgeschwächten Einreisesperren für die USA in Kraft getreten. Aber im Vorfeld haben sie bis zur letzten Minute für Verwirrung gesorgt.

Am Montag hatte der oberste Gerichtshof das vom US-Präsidenten Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sechs überwiegend muslimischen Ländern zumindest teilweise wieder in Kraft gesetzt. Damit ist der Erlass nun 90 Tage lang gültig. Die wichtigste Änderung: Menschen mit nachweisbaren so genannten "Bona-Fide"- Beziehungen zu Menschen oder Institutionen in den USA sollen von dem ...

