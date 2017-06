Bad Marienberg - Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat im Wege der wirtschaftlichen Neugründung eine Gesellschaft (GmbH) übernommen, so die SeniVita Social Estate AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die 100prozentige Tochtergesellschaft soll als Pflegedienstleister in den von der SSE gebauten Seniorenwohnanlagen tätig werden. Ziel ist es, wie bereits mitgeteilt, zusätzliche Kapazitäten im Bereich der Pflege aufzubauen, die für die dynamische Entwicklung der SSE benötigt werden. Derzeit sind mehrere Anlagen in Planung bzw. Bau, die in der Regel aus Pflegeappartements und Tagespflegeeinrichtungen bestehen.

