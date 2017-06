EANS-Adhoc: HTI High Tech Industries AG / VERÖFFENTLICHUNG DES JAHRESFINANZBERICHTES 2016, VERBESSERTE KAPITALSTRUKTUR UND ZUSÃ"TZLICHE LIQUIDITÃ"T IN 2017

29.06.2017

St. Marien bei Neuhofen - St. Marien, 29. Juni 2017 - Die im mid market der Wiener Börse (ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich ("HTI") gibt bekannt, dass der Jahresfinanzbericht 2016 mit heutigem Datum veröffentlicht wurde.

Das konsolidierte Ergebnis des Berichtsjahres 2016 beläuft sich auf MEUR -18,9. Das Jahresergebnis 2016 ist wesentlich beeinflusst durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von MEUR 7,2 in Zusammenhang mit Wertminderungen bei Konzernunternehmen sowie nicht wiederkehrende Aufwendungen in Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Unternehmens in Höhe von MEUR 2,4.

Zum 31. Dezember 2016 wird ein negatives Konzern-Eigenkapital in Höhe von MEUR - 13,2 ausgewiesen. Die HTI High Tech Industries AG gibt dazu bekannt, dass die Verträge entsprechend dem per Ad hoc Meldung vom 25. April 2017 veröffentlichten Term Sheet zur Verbesserung der Kapitalstruktur zwischenzeitlich umgesetzt wurden. Zur Sicherung einer soliden Eigenkapitalbasis wurde somit nach dem Bilanzstichtag ein Betrag in Höhe von MEUR 40 in ein nachrangiges Darlehen ohne Rückzahlungsverpflichtung umgewandelt. Das Eigenkapital ist dadurch nunmehr deutlich positiv: Angewendet auf das Eigenkapital zum 31.12.2016 führt diese Kapitalmaßnahme zu einer Proforma-Eigenkapitalquote von 28% im Konzern beziehungsweise 60% im Einzelabschluss der HTI High Tech Industries AG.

Zusätzlich wurden die Konditionen für die verbleibende Finanzierung signifikant reduziert. Der damit sinkende Zinsaufwand wird zusammen mit einem reduzierten Abschreibungsaufwand mit Wirkung ab Jänner 2017 zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führen.

Zur Unterstützung einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung und Abfederung möglicher Marktrisiken wurde nach dem Bilanzstichtag seitens Q Alloy S.a.r.l. zusätzlich eine Finanzierungserklärung (Funding Letter) zu Gunsten der HTI High Tech Industries AG abgegeben. Basierend auf der prognostizierten Marktentwicklung und den zahlreichen operativen Verbesserungsmaßnahmen sieht der Vorstand den Herausforderungen der kommenden Jahre positiv entgegen.

Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte: Die HTI gibt bekannt, dass der Jahresfinanzbericht 2016 veröffentlicht wurde und unter http://www.hti-ag.at/investor-relations/publikationen/ [http://www.hti- ag.at/index.php?id=95] zum Download zur Verfügung steht.

Rückfragehinweis: HTI High Tech Industries AG Vorstandssekretariat Tel: +43 (7229) 80400 - 2800 Fax: +43 (7229) 80400 - 2880 E-Mail: office@hti-ag.at

