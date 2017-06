Elanix Biotechnologies AG: Torsten Cejka tritt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats zum Zeitpunkt der Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung zurück

Elanix Biotechnologies AG: Torsten Cejka tritt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats zum Zeitpunkt der Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung zurück

Potsdam, 29. Juni 2017 - Torsten Cejka, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Elanix Biotechnologies AG (FRA: ELN), ein Entwickler von Geweberegenerationsprodukten und Spezialkosmetik in dem Bereich der Dermatologie und Gynäkologie, hat den Vorstand soeben informiert, dass er zum Zeitpunkt der Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung sein Amt aus privaten Gründen niederlegt und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden wird.

Der Vorstand dankt Herrn Cejka für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft und für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auf der ordentlichen Hauptversammlung, die für den 24. August 2017 geplant ist, soll die Wahl eines Nachfolgers von Herrn Cejka erfolgen.

Tomas Svoboda CEO/Vorstand

Kontakt

Maria Widowski E-Mail: investor.relations@elanix-bt.com Tel: +49 331 583 945 10

Über Elanix

Die Elanix Biotechnologies AG (FRA: ELN) entwickelt und vermarktet Geweberegenerationsprodukte für die akute Wundversorgung, dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet ferner Dienstleistungen in Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 als Spin-out des Universitätsklinikums Lausanne (CHUV) in der Schweiz gegründet, um eine patentierte menschliche Vorläuferzelltechnologie zu vermarkten. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr starke Induktoren des Gewebewachstums und der Heilung sind. Elanix besitzt GMP-zertifizierte Master- und menschliche Working-Zellbanken mit immensen Mengen an Zellen. Elanix hat seinen Hauptsitz in Nyon, Schweiz, mit Sitz in Potsdam, Deutschland, und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol ELN gelistet. Weitere Informationen und Updates finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Elanix Biotechnologies AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Domstr. 22 14482 Potsdam Deutschland ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf

