Covestro ist zuversichtlich für die kommenden Jahre. Die Bayer-Tochter erwartet, dass die Nachfrage und so die Barmittel in Zukunft steigen. Die Dividende der Covestro-Aktie soll stabil bleiben. Eine Sonderausschüttung oder der Kauf eigener Papiere ist zudem möglich. Wie der MDax-Konzern das Geld sonst nutzen will, was Anleger wissen müssen.

