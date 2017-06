The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2017



ISIN Name



DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK

GB00BKY7HG11 EXOVA GROUP PLC LS -,01

US53619R1023 LION BIOTECHS INC.DL-,001

XS1094674642 LOCK LOWER HOLDING 14/22

XS1095534175 LOCK LOWER HOLDING 14/22