London (ots/PRNewswire) -



Makor erreicht in der paneuropäischen Extel-Studie "Pan European Brokerage Special Situation / Risk Arb Sales Survey" den ersten Platz



Makor Securities London Limited ("Makor") gab heute bekannt, in der "Pan European Special Situation Sales Survey 2017" von EXTEL den ersten Platz erreicht zu haben. Dies ist nun schon das zweite Jahr in Folge, dass wir in der EXTEL-Umfrage von Thomson Reuters, dem führenden Investorenranking Europas, den ersten Platz belegen.



Seit der Gründung unserer Gesellschaft arbeiten wir hart an der Maximierung unseres Potenzials im Bereich Aktienanalyse, um es unseren geschätzten Kunden zu ermöglichen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und sachkundige Bewertungen vorzunehmen. Wir verfolgen das Ziel, mithilfe moderner quantitativer Forschungsmodelle und -produkte Unsicherheiten zu minimieren. Im Januar tritt die überarbeitete Richtlinie der Märkte für Finanzinstrumente in Kraft und wird Fondsmanager dazu zwingen, die in den von ihnen an ihre Broker entrichteten Handelsprovisionen enthaltenen Forschungskosten aufzuschlüsseln.



Unser einzigartiger Ansatz bleibt tief in den institutionellen Investment- und traditionellen Broker-Services verwurzelt, integriert jedoch auch die zunehmenden Möglichkeiten, die Daten und Technologie bieten. Dieser besondere Ansatz ermöglicht es Makor, in den Bereichen Risk-Arb Research, Beratung und Transaktionsdurchführung Spitzenleistungen zu erzielen und weiterhin einschlägige, umfassende Informationen zu Unternehmen bereitzustellen, die an Fusionen beteiligt sind, bei denen spezielle Ereignisse zu beträchtlichen Aktienkursschwankungen führen können. Die Methoden von Makor umfassen fortschrittliche Finanzmodelle, konkurrenzlose Analysen, maßgeschneiderte Beratungsleistungen und ununterbrochenen Zugang zu herausragenden, einzigartigen und hochspezialisierten Rechts- und Regulierungsberatern.



Michael Halimi, Mitbegründer von Makor mit Sitz in Tel Aviv, kommentierte: "Fintech durchzieht von Forschung und Datenanalyse bis hin zur Transaktionsdurchführung jeden einzelnen Bereich von Makor. Auf Algorithmen basierender Wertpapierhandel führt schneller und häufiger zu Gewinnen, als es bei menschlichen Tradern der Fall ist. Daher stellen wir unseren Kunden diesen optimierten Profitabilitätsdienst mit Stolz bereit. Unser Ziel besteht jetzt und in Zukunft darin, all unseren Kunden weltweit von der Savile Row bis zur Park Avenue jederzeit rund um die Uhr uneingeschränkt zur Seite zu stehen. Makor möchte sich bei ihnen allen für ihr unerschütterliches Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken, und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Mitarbeitern für ihre Hingabe und ihr Streben nach Höchstleistungen."



Avi Bouhadana, Mitbegründer von Makor mit Sitz in London, fügte hinzu: "Die jährliche 'We Convene Survey' von Extel, die oftmals auch als die 'Oscars der Londoner City' bezeichnet werden, ist eine Rangliste der besten sektorübergreifenden Teams und individuellen Analysten von Investitionsforschungsgesellschaften in ganz Europa. In dieser Rangliste über gut etablierten Investment-Banken wie BOA Merrill und UBS - um nur einige zu nennen - zu liegen, ist ein großer Erfolg, der uns jedoch nicht überrascht. Er ist das Ergebnis unserer Hingabe und unserer innovativen Methoden. Der zunehmende Erfolg unseres noch sehr jungen Unternehmens stimmt uns zuversichtlich, dass unsere Innovationen auch in den kommenden Jahren den Bereich Investitionsstrategien und Transaktionsdurchführung kategorisch verändern werden."



Makor Securities



Avi Bouhadana, Mitbegründer



+44(0)2072-905777



abouhadana@makorsecurities.com



Makor Capital



Michael Halimi, Mitbegründer und CEO



+972-54-900-7272



mhalimi@makor-capital.com



OTS: Makor Securities London Limited. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127160.rss2