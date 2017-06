GENF/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union zieht im internationalen Streit um Subventionen für Airbus -Konkurrent Boeing in eine neue Runde: Brüssel habe Berufung gegen einen Schiedsspruch der Welthandelsorganisation (WTO) eingereicht, teilte die WTO am Donnerstag in Genf mit.

Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte dies am Abend. "Die EU wird weiter beständig ihre Industrie gegen unrechtmäßige Subventionen verteidigen", teilte die Brüsseler Behörde auf Anfrage mit. Man werde sicherstellen, dass europäische Unternehmen unter fairen und gleichen Bedingungen mit amerikanischen und anderen Unternehmen konkurrieren könnten.

Das Schiedsgericht hatte Beschwerden der EU-Kommission, die sie im Namen von Airbus eingebracht hatte, Anfang Juni abgeschmettert. Zwar seien die Subventionen für Boeing illegal. Sie hätten den Interessen des europäischen Flugzeugbauers aber nicht geschadet.

Die EU-Kommission ist der Ansicht, dass diese Schlussfolgerung falsch sind. Sie macht geltend, dass Airbus durch die US-Subventionen innerhalb von fünf Jahren Verkäufe von mindestens 300 Flugzeugen im Schätzwert von bis zu 20 Milliarden Dollar (rund 18 Mrd Euro) entgangen seien. "Die USA subventionieren Boeing weiterhin unter Verletzung der WTO-Regeln", hieß es aus Brüssel.

Die Konkurrenten Airbus und Boeing streiten seit mehr als einem Jahrzehnt über die Verzerrung des Wettbewerbs durch Subventionen./oe/DP/jha

ISIN NL0000235190 US0970231058

