JPMorgan hebt Ziel für Henkel auf 124 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - JPMorgan hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 120 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im zweiten Quartal dürften gestiegene Rohstoffkosten belastet haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Die operative Profitabilität dürfte gesunken und das Umsatzwachstum beim Konsumgüterhersteller schwach gewesen sein. Das Kursziel hob sie unter anderem mit Blick auf die gestiegene Bewertung der Wettbewerber an.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Aurubis auf 81 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktie der Kupferhütte Aurubis nach einem Presse-Interview mit Vorstandschef Jürgen Schachler von 74 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das von Schachler angepeilte operative Ergebnis (Ebitda) von 600 Millionen Euro bis 2019/20 liege deutlich über seinen Schätzungen, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Donnerstag.

DZ Bank hebt Jenoptik auf 'Kaufen' - Fairer Wert 27 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Jenoptik nach der jüngsten Kurskorrektur von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert auf 27 Euro belassen. Er erwarte eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Donnerstag. Mit Blick auf die innovative Produkt- und Projektpipeline, die weitere Internationalisierung und die strategische Ausrichtung auf wichtige Wachstumstrends erschienen die Perspektiven für das TecDax-Unternehmens weiter vielversprechend.

SocGen hebt K+S auf 'Buy' und Ziel auf 28 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat K+S von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 28 Euro angehoben. Der Dünger- und Salzproduzent könne viel aus eigener Kraft schaffen und sei nicht nur auf eine Erholung der Kalidüngerpreise angewiesen, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sänken die Investitionen wieder auf ein normales Niveau. Mit Blick auf die Kalidüngerpreise sieht der Experte nach dem Verfall der vergangenen Jahre zudem mehr Chancen als Risiken.

Deutsche Bank hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel hoch

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat HeidelbergCement von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 99 Euro angehoben. Nach einer im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung biete die Aktie des Baustoffkonzerns nun eine der höchsten Renditen auf den freien Barmittelfluss, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer Studie vom Donnerstag. Das Chance-Risiko-Profil erscheine nun attraktiv.

RBC Capital senkt Deutsche Telekom auf 'Sector Perform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Deutsche Telekom von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 19 Euro belassen. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Donnerstag. Der im Kurs eingepreiste Wert für das Europageschäft liege inzwischen auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern. Zudem liege das Kurspotenzial unter 20 Prozent. Wer auf den breiten deutschen Markt setzen und auch ein Standbein in Europa haben wolle, sollte auf Vodafone setzen, so Dann.

Kepler Cheuvreux hebt Metro auf 'Buy' - Ziel hoch auf 33,60 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Metro AG von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33,20 auf 33,60 Euro angehoben. Durch die Aufspaltung des Handelskonzerns ergebe sich Kurspotenzial, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer Studie vom Donnerstag. Für das Konsumelektronikgeschäft Ceconomy und den Nahrungsmittelbereich errechnet die Expertin insgesamt einen Wert von 10,9 Milliarden Euro. Dieser liege deutlich über dem Börsenwert der alten Metro.

Exane BNP senkt Innogy auf 'Neutral' - Ziel 37,70 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Innogy von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 37,70 Euro belassen. Das Refinanzierungspotenzial der RWE-Ökostromtochter sollte nun eingepreist sein, schrieb Analystin Sofia Savvantidou in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Es gebe nur wenig Impulse für eine Beschleunigung des organischen Wachstums, da Windkraft auf See ein sehr wettbewerbsintensiver Bereich bleibe und das Handelsgeschäft in Großbritannien von einem regulatorischen Überhang geplagt werde. Sie sorge sich zudem ein wenig, dass für Innogy vor 2020 Wachstum durch Zukäufe ein Thema werden könnte.

SocGen senkt Roche auf 'Hold' und Ziel auf 275 Franken

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 330 auf 275 Franken gesenkt. Der Gegenwind für den Pharmakonzern durch biotechnologisch hergestellte Nachahmerprodukte werde stärker, schrieb Analyst Justin Smith in einer Studie vom Donnerstag. Zwar dürften die Dividenden weiter wachsen, andere Branchenwerte hätten aber ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis.

