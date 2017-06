NEW YORK (Dow Jones)--Der Sportartikelhersteller Nike hat im vierten Geschäftsquartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt daraufhin im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com in einer ersten Reaktion um 2,0 Prozent.

Der Adidas-Konkurrent führt derzeit eine Restrukturierung durch, in deren Rahmen die Belegschaft um 2 Prozent verkleinert und der Fokus stärker auf Kernmärkte und den Onlinehandel gelegt werden soll.

Im vierten Quartal per Ende Mai verdiente das Unternehmen netto 1,01 Milliarden US-Dollar nach 846 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 60 (Vorjahr: 49) Cent. Von Factset befragte Analysten hatten mit 50 Cent gerechnet.

Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Hier war mit 8,63 Milliarden Dollar gerechnet worden.

Bei Vorlage der Drittquartalszahlen hatte Nike angekündigt, die Angebotspalette in Nordamerika zu verkleinern. Mit drei Viertel der Sportmode erziele das Unternehmen 99 Prozent seiner Einnahmen, hieß es. Indem also die restlichen 25 Prozent aussortiert würden und gleichzeitig neue Innovationen und die bei den Kunden beliebten Produkte gestärkt würden, werde das Wachstum vorangetrieben, sagte Nike-CEO Mark Parker seinerzeit. Nike folgt damit dem Beispiel anderer Marken, die sich aus dem Geschäft etwa mit Kaufhäusern zurückziehen. Gleichwohl sagten Informanten jüngst, dass Nike bereit sei, einen Teil seiner Produkte künftig direkt an den Online-Händler Amazon zu verkaufen.

