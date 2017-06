Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -



Menarini, das führende multinationale Pharmazieunternehmen in Italien, ernannte heute während der Aktionärsversammlung seine neuen Vorstandsmitglieder.



Gemeinsam mit Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, die als President und Vice President bestätigt wurden, und den Mitgliedern Juerg Witmer und Domenico Simone, ist Eric Cornut neues unabhängiges Vorstandsmitglied. Drei von fünf Mitgliedern sind damit extern.



Eric Cornut, der umfassende Erfahrung in der internationalen Pharmaziebranche vorweisen kann, verfolgte eine erfolgreiche Karriere bei Novartis, einem weltweit führenden Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie ? einem Bereich, dem Menarini starke Forschungsanstrengungen widmet ? neben den Bereichen Kardiologie und Atemwegserkrankungen.



Bei Novartis war Eric Cornut weltweiter Chief Commercial Officer und Global Chief Ethics, Compliance and Policy Officer.Darüber hinaus war er bei Interpharma tätig, dem Schweizerischen Verband der forschenden pharmazeutischen Industrie, und im Vorstand des Europäischen Verbands der Pharmazeutischen Industrie (EFPIA), wo er auch als Director General fungierte.



Lucia Aleotti, President von Menarini, erklärte: "Wir sind davon überzeugt, dass Eric Cornut als neues Vorstandsmitglied das Know-how unseres Unternehmens stärken wird und es uns weiter ermöglicht, die Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs zu bewältigen. Eric verfügt über umfassende Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie sowie im Bereich Onkologie und besitzt eine anerkannte Unabhängigkeit in Übereinstimmung mit unserem Ziel, einen qualitativ hochwertigen und diversifiziert besetzten Vorstand zu haben. Zudem", so Aleotti weiter, "steht seine Berufserfahrung in der weltweiten pharmazeutischen Compliance zusammen mit seinem juristischen Hintergrund im Einklang mit der Philosophie von Menarini, die auf der Einhaltung der Vorschriften und ethischer Verhaltensweisen weltweit basiert."



Die Führung des Unternehmens Menarini wird somit mit fünf Vorstandsmitgliedern gestärkt. Eric Cornut ist das dritte externe Vorstandsmitglied, gemeinsam mit Juerg Witmer, der 2013 ernannt wurde und im asiatischen Pharmaziesektor weithin bekannt ist und höchste Anerkennung genießt, sowie Domenico Simone, der 2014 dem Vorstand beitrat nach einer langen Karriere bei Menarini in Spitzenpositionen mit umfassendem Wissen über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf internationaler Ebene.



