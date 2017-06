Die überfällige Korrektur beim DAX kommt so langsam ins laufen, damit nimmt man sich ein Beispiel an den US-Techaktien. Am Dienstag sorgte EZB-Chef Mario Draghi für viel Unsicherheit am Markt, einen Tag später hatet sich die Aufregung bereits wieder gelegt. Offenbar fühlte er sich missverstanden, die Aussagen seien vom Markt überinterpretiert worden, ließ die EZB mitteilen. ...

