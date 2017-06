The following instruments on XETRA do have their first trading day 30.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 30.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US912828XW50 US TREASURY 2022 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1577960203 TAURON PL.ENER. 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1640668940 BELDEN INC. 17/27 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1640882194 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1641457277 EIB EUR.INV.BK 17/47 MTN BD01 BON EUR N

CA DHER XFRA DE000A2E4K43 DELIVERY HERO AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B EQ00 EQU EUR N

CA WCMA XFRA DE000A2E4LW1 WCM BET.GRD.AG Z.UMT. EQ01 EQU EUR Y