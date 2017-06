The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000ATBHJ5 ASIAN DEV. BK 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BRL8891 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.189 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97SZ3 DEKABANK DGZ IHS.6672 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LFA1198 LFA F.B.BAYERN IS.R1119 BD00 BON EUR N

CA LP8E XFRA FR0000489908 LA POSTE 02/17 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0799515449 WORLD BK 12/17 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS0800948175 TOYOTA MOTOR CRED12/17MTN BD01 BON AUD N

CA STG XFRA DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST EQ00 EQU EUR Y

CA RO5K XFRA DE000A1MBGB4 ROPAL EUROPE AG EQ00 EQU EUR Y

CA OD6N XFRA DE0009784876 WARB-WACHSTUM-STRATEGIE.R FD00 EQU EUR N

CA CXW4 XFRA DE0009786962 AS-AKTIVDYNAMIK AT FD00 EQU EUR N

CA CXW5 XFRA DE0009786970 AS-AKTIVPLUS FD00 EQU EUR N

CA DI7C XFRA DE0009789834 ALLIANZ FLEXI EURO DYNAM. FD00 EQU EUR N

CA DJF3 XFRA DE0009789867 ALLIANZ FLEXI EO BALANCE FD00 EQU EUR N