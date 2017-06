FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SIX2 XETR DE0007231326 SIXT SE ST O.N. 1.650 EUR

MXHN XETR DE000A2DA588 MAX AUTOMATION AG NA O.N. 0.150 EUR

CMC XETR US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.438 EUR

SIX3 XETR DE0007231334 SIXT SE VZO O.N. 1.670 EUR

GTQ1 XETR ES0143416115 SIEMENS GAMESA R.E.EO-,17 0.111 EUR

CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.105 EUR

SYZ XETR DE0005104806 SYZYGY AG O.N. 0.380 EUR

DAR XETR DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. 0.150 EUR