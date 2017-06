Hauptversammlung der VIB Vermögen AG stimmt Dividendenerhöhung auf 0,55 EUR je Aktie zu

Neuburg/Donau, 30. Juni 2017 - Auf der gestrigen Hauptversammlung des Gewerbeimmobilienspezialisten VIB Vermögen AG berichtete der Vorstand der Gesellschaft seinen Aktionären ausführlich über den erfolgreichen Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr sowie die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens. Im Mittelpunkt der Hauptversammlung standen dabei insbesondere die geplanten Eigenentwicklungen an den Standorten im Interpark in Kösching, Schwarzenbruck und Gersthofen, sowie die gesunde Finanzierungsstruktur der VIB Vermögen AG.

"Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Aktionären ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 präsentieren können und sie mit der gestiegenen Dividende auch unmittelbar an diesem Erfolg beteiligen können", sagte Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen. "Aufgrund der stabilen wirtschaftlichen Lage und der wachsenden Immobilienbranche in Deutschland sehen wir gerade bei der Assetklasse Logistikimmobilien weiterhin eine hohe Nachfrage. Von diesem Trend wollen wir auch zukünftig durch Eigenentwicklungen und gezielte Zukäufe profitieren", so Pfandzelter weiter.

Dividende von 0,55 Euro beschlossen Die Aktionäre stimmten dem Vorschlag, von Vorstand und Aufsichtsrat, der Ausschüttung einer gestiegenen Dividende von 0,55 Euro je Aktie zu (Vorjahr: 0,51 Euro je Aktie). Auf Basis des Aktienkurses vom 31. Dezember 2016 entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent. Für die insgesamt 27.579.779 dividendenberechtigten Aktien schüttet die Gesellschaft damit rund 15,2 Millionen Euro aus. Damit zahlte die VIB kontinuierlich seit der Gründung eine Dividende aus und hat diese nunmehr zum achten Mal in Folge erhöht.

Insgesamt waren auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der VIB Vermögen AG 52,59 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats des Unternehmens wurden jeweils mit großer Mehrheit von der Versammlung entlastet. Allen anderen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung, darunter unter anderem auch die Wahl des Abschlussprüfers, wurde ebenfalls jeweils mit einer deutlichen Mehrheit der Aktionäre zugestimmt.

Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen: "Wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Geschäftsergebnisse auch weiterhin positiv entwickeln werden. Darüber hinaus werden wir auf der Finanzierungsseite das anhaltend niedrige Zinsumfeld nutzen und bei der Verhandlung auslaufender Zinsbindungen die durchschnittliche Verzinsung unserer Darlehen weiter senken."

Die Ergebnisse sowie alle weiteren relevanten Unterlagen zur Hauptversammlung der VIB Vermögen AG können auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.vib-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html eingesehen werden.

