NanoFocus AG berichtet über Hauptversammlung: Neuer Aufsichtsrat, positiver Auftragseingang setzt sich fort

Oberhausen, den 30.06.2017 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung 2017 der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, wurde allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt.

Die anwesenden Aktionäre haben unter anderem einen neuen Aufsichtsrat gewählt. Neu in das Gremium gewählt wurden die beiden Branchenexperten Stephan Gais, Vorsitzender der Geschäftsfuhrung und Gesellschafter der Carl Mahr GmbH & Co. KG, und Hans Wörmcke, Grundungsgesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der m-u-t AG. Ralf Terheyden, seit 2006 im Aufsichtsrat, und Prof. Dr. Ing. Stefan Altmeyerwurde, seit 2007 stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied, wurden wiedergewählt. Planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind der langjährige Vorsitzende Dr. Hans Hermann Schreier und Felix Krekel. Unternehmensgründer Dr. Hans Hermann Schreier wurde von der Hauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

"In Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats danke ich Hermann Schreier und Felix Krekel herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", sagt Joachim Sorg, CFO der NanoFocus AG. "Nach zwei schwierigen Jahren haben wir gemeinsam die Weichen für ein nachhaltig profitables Wachstum gestellt."

Der Vorstand der NanoFocus AG ging in seinem Bericht an die Hauptversammlung detailliert auf die schwierige Entwicklung im Jahr 2016 und den erstmals erstellten Konzernabschluss ein. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die ergriffenen Kostensparmaßnahmen im laufen Jahr greifen und der Turnaround gelingen wird. Klares Ziel für das Jahr 2017 ist das Erreichen einer nachhaltigen Profitabilität. Dazu sollte auch ein Umsatzwachstum auf mindestens 13 Mio. EUR beitragen. So hat sich die positive Auftragsentwicklung auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Bis Mitte Juni hat NanoFocus im laufenden Jahr auf Ebene der AG Aufträge im Volumen von 4,7 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 3,64 Mio. EUR) erhalten. Darüber hinaus legte der Auftragseingang beim Tochterunternehmen Breitmeier Messtechnik von 0,7 Mio. EUR auf 1,24 Mio. Euro zu.

Die Abstimmungsergebnisse und weitere Unterlagen zur Hauptversammlung stehen auf www.nanofocus.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download bereit.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations

