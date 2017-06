Werbung

DZ BANK - DAX: 12.375 Punkte-Marke rückt in den Fokus

Mit dem Herausfallen aus dem langfristigen Aufwärtstrendkanal und dem Unterschreiten der charttechnischen Unterstützung um 12.500 Punkte hat der DAX ein Negativsignal generiert. Bereits zuvor war der deutsche Blue Chip-Index den Beweis schuldig geblieben, sich von seiner unteren Handelsspannen-Begrenzung in deutlicherer Art und Weise nach oben absetzen zu können. Dennoch ist es aus einer längerfristigen Perspektive heraus noch verfrüht, von einer dramatischen Eintrübung des Gesamtbilds zu sprechen. Zunächst einmal rückt das Bewegungshoch von Anfang April bei 12.375 Punkten in den Fokus. Dieses bietet aus charttechnischer Sicht eine starke Unterstützung, die von den Bären nicht so leicht gebrochen werden dürfte.

