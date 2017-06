Die Commerzbank hat Covestro nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der kurzfristige Ausblick des Kunstoffunternehmens sei vor allem durch ein gebremstes Wachstum bei den PUR-Produkten (Profil & Kunststoffe) belastet, was bis ins zweite Halbjahr hinein reichen dürfte, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag. Da die Konsensewartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) bestätigt worden seien, begrenze dies zudem die Möglichkeit, hier positiv zu überraschen./ck/ajx

ISIN: DE0006062144