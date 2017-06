Westport Energie AG: Tankstelle Almeria I vertraglich gesichert

Baar/Madrid - Die Westport Energie AG freut sich bekannt geben zu dürfen, den Grundstücksvertrag für die Tankstelle "Almeria I" unterzeichnet zu haben. Damit ist ein weiteres Projekt gesichert, mit dessen Konstruktion durch die beauftragen Architekten nun umgehend begonnen wird. Die Gesellschaft rechnet mit der Erteilung der Baulizenz im September 2017. Diesem Standort wird ein erhebliches Potenzial beigemessen, da in der Region Almeria bislang kaum Low Cost Tankstellen existieren - gleichwohl sich dort bereits seit Jahren eine bedeutsame Export-Industrie von landwirtschaftlichen und von Mineral-Produkten herausgebildet hat. Nähere Informationen zum Projekt finden sie auf der Webseite der Westport Energie AG.

Informationen über die Konzeption des Projektes können in diesem Video eingesehen werden:

https://youtu.be/lJ7P8GOKBBA

Über den Fortgang des Projekts wird die Westport Energie AG regelmäßig informieren.

Über Westport Energie AG:

Die Westport Energie AG ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche. Die Gesellschaft bietet Mineralölprodukte über eigene Marken in diesem hoch- und mittelfrequenten Marktsegment an. Vom Hauptquartier in Baar aus werden über die Westport Services GmbH alle wesentlichen Aktivitäten gesteuert. Zusammen mit der spanischen Tochtergesellschaft "Westport Energy SL" stellt die Schweizer Gesellschaft eine leistungsstarke Unternehmensgruppe im spanischen Mineralölmarkt dar.

Kontakt

Westport Energie AG Eduardo Bouzon Ruiz Präsident des Verwaltungsrates Haldenstrasse 5 CH-6340 Baar Schweiz Telefon + 41 (0) 41 500 45 80 Fax + 41 (0) 41 500 45 90 info@westportenergie.com www.westportenergie.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg Deutschland Telefon +49 (0) 40 6378 5410 Fax +49 (0) 40 6378 5423 ir@ubj.de www.ubj.de

