Weltmarktführer in der Wickeltechnik für die Elektromobilität ist die Aumann AG. Ohne Aumann geht in der Branche nichts. In drei Jahren wird ein Umsatz von ca. 400 bis 500 Mio. € angepeilt. Per 2018 liegt das KGV um die 30. 12 % EBIT-Marge unterstellt dürfte bis 2020 das EBIT Richtung 60 Mio. € steigen. Börsenwertderzeit 855 Mio. € und natürlich ist Tesla Großkunde. Wir rechnen mit einer drei- bis vierfachen Umsatzbewertung.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 26 vom 1.07.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info