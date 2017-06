30.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Mit der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) ist seit heute ein weiteres Unternehmen im neuen KMU-Segment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Das Emissionsvolumen des Börsengangs lag bei 17,25 Mio. Euro. Der erste Börsenpreis betrug 18,75 Euro, der Ausgabepreis lag bei 18,75 Euro.Begleitet wurde der Börsengang von der ICF Bank AG, die auch als Designated Sponsor im Xetra-Handel und als Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt fungiert.Die Noratis AG mit Sitz in Eschborn...

Den vollständigen Artikel lesen ...