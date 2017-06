Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bayreuth (pta010/30.06.2017/10:56) - 7C Solarparken profitiert vom niedrigen Zinsumfeld und schließt Refinanzierung des größten PV-Projekts im Bestandsportfolio ab



Bayreuth, 30. Juni 2017 - 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68 / WKN: A14KRM ISIN: DE000A14KRM4; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute die Umfinanzierung des größten PV-Projekts aus ihrem Bestandsportfolio in Moorenweis (5,9 MWp) - gehalten von der Projektgesellschaft "Renewagy 2. Solarprojektgesellschaft mbH & Co. KG" - erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Neustrukturierung der non-recourse Projektfinanzierung über EUR 12,9 Mio. per 31.12.2016 (IFRS-Wert: EUR 14,3 Mio.) mit einer Laufzeit bis 2025 wurde die Zinsbelastung von bislang 5,4% auf einen Festzinssatz von 1,8% gesenkt. Die jährlichen Zinseinsparungen belaufen sich im ersten vollen Jahr somit auf EUR 0,4 Mio.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, äußert sich freudig: "Der erfolgreiche Abschluss der Refinanzierungsvereinbarung ist ein wichtiger Milestone in unserem Plan 2016-18, um den Wert unseres Bestandsportfolios zu steigern. Mit dieser Transaktion sinken die gewichteten, durchschnittlichen Fremdkapitalkosten auf konsolidierter Basis von 3,3% auf 3,0%."



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierten Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 107 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



