So dynamisch die Medigene-Aktie (ISIN DE000A1X3W00) im Herbst auch gelaufen ist, so sehr die Wiederaufnahme in den TecDAX auch gezogen hat, das erste, jetzt endende Halbjahr 2017 war für die Investoren eine Enttäuschung. Während der TecDAX trotz des laufenden Rücksetzers in den ersten sechs Monaten um die 20 Prozent Anstieg verbuchen wird, steht bei Medigene ein Minus. Und der Chart macht deutlich, dass sich das noch ausweiten könnte, wenn Käufe den Kurs jetzt nicht sofort aus der Gefahrenzone ziehen.

Die marktenge Aktie des Biotech-Unternehmens ist eben aufgrund der meist relativ geringen Umsätze leicht und weit zu bewegen, wenn mal größere Orders auf den Markt treffen. Und was mögliche Verkaufsorders angeht, wäre ein Bruch der 200-Tage-Linie ein typischer Auslöser dafür. Die war im Mai kurz unterboten und dann doch zurückerobert worden, aber es wäre besser, nicht noch einmal ...

