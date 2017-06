Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eni von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Dem gesamten Ölsektor drohe ein böses Erwachen, wenn die Anleger erst einmal realisierten, welchen einschneidenden Effekt das höhere Angebot im Zuge der Schieferöl-Förderung in den USA wirklich auf die Branche habe, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer Studie vom Freitag. In Folge dessen müssten die Unternehmen ihre Dividenden eventuell kürzen. Inzwischen könne er keinen großen europäischen Ölkonzern mehr zum Kauf empfehlen./la/ajx

