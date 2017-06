Gerade erklärte Aurubis-Chef Jürgen Schachler: Zukäufewerden eine wichtige Rolle spielen! Dafür sei laut Schachler keine Kapitalerhöhung nötig, da der größte europäische Kupferproduzent nur niedrig verschuldet sei und über 1,8 Mio. Euro in der Kriegskasse hat. Das Geschäft mit anderen Metallen als Kupfer will Schachler weiter ausbauen. Neben Kupfer produziert der MDAX-Konzern bereits heute rund 1.000 Tonnen Silber und 50 Tonnen Gold pro Jahr. Und so erklärte man weiter: Der Umsatzanteil des Kupfergeschäfts wird dominant bleiben und zumindest mittelfristig bei über 50% liegen.br/>

Schachler will zudem die Ertragskraft verbessern und hat dem Konzern deshalb ein Fitnessprogramm verordnet. Der Betriebsgewinn auf Ebitda-Basis soll bis zum Geschäftsjahr 2019/20 um 200 Mio. auf insgesamt 600 Mio. Euro ansteigen.Dafür sollen weder Standorte geschlossen noch die Zahl der aktuell 6.400 Mitarbeiter reduziert werden. Bis zum Ende des Jahres will der Vorstandschef zudem die Beratungen über die Strategie bis 2025 abschließen. Die Börse goutierte die Ansagen von Vorstandschef Schachler: Der Aktienkurs sprang im frühen Handel um rund 3 % in die Höhe. Der seit Januar 2016 bestehende Aufwärtstrend ist trotz zuletzt gestiegener Volatilität intakt. Wir bleiben auch deshalb bei unserer laufenden Empfehlung Aurubis (Einstandskurs: 64,88 Euro) weiter engagiert.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.br/>

