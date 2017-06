Die erste Hälfte des Jahres 2017 ist vorbei, in die Pause gehen die Akteure am KMU-Anleihen-Markt deswegen allerdings nicht. Ganz im Gegenteil, in dieser 26. Kalenderwoche (vom 26. bis 30. Juni 2017) starteten gleich zwei Emittenten neue öffentliche Anleihen-Angebote und ein Emittent platzierte innerhalb weniger Stunden einen 50-Millionen-Euro-Bond.

Neuemissionen: Die Timeless Hideaways GmbH begibt eine neue 10-Millionen-Euro-Anleihe (A2DALV) mit einer Laufzeit von sieben Jahren, die jährlich mit 7,00 Prozent verzinst. Die Anleihe kann ab heute (30.06.) gezeichnet werden und notiert im Anschluss an der Börse Düsseldorf. Die Emittentin sammelt Geld für Investitionen in Luxus-Immobilien, die vermietet oder verkauft werden sollen. Der Deutsche Bildung Studienfonds bietet ebenfalls seit dieser Woche seine dritte Anleihe bei privaten und institutionellen Investoren an. Die Bildungs-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro und wird in zwei Schritten mit jeweils einer Tranche von 5 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe läuft zehn Jahren und wird jährlich mit 4,0 Prozent verzinst. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 5.000 Euro.

Eine außerordentlich erfolgreiche Anleihe-Platzierung durfte die paragon AG in dieser Woche feiern. In nur wenigen Stunden konnte das Unternehmen seine Folge-Anleihe mit einem Volumen von 50 Millionen Euro (inkl. Aufstockung um 10 Millionen Euro) und einem Zinssatz von 4,5 Prozent p.a. vorzeitig platzieren. Die Photon Energy N.V. fühlt ebenfalls schon einmal am Markt vor und plant die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Die neue Anleihe, die voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres angeboten werden soll, soll in erster Linie zur Refinanzierung der ersten Anleihe 2013/18 dienen. Darüber hinaus soll neues Kapital für die Unternehmensexpansion ...

