Die Aktionäre von Surteco dürften sich am Montagmorgen gefreut haben. Die Aktie des Zulieferers für die Möbel- und Holzindustrie startete mit einem satten Plus in die neue Börsenwoche und markierte ein neues Zwölfmonatshoch. Der Grund lag auf der Hand: Surteco hatte Sonnabend die Übernahme der portugiesischen Probos-Gruppe gemeldet. Für Surteco ist es nach der englischen Nenplas die zweite Akquisition binnen sechs Monaten. Schon zu Jahresanfang hatte CEO Herbert Müller im Gespräch mit dem Investor Magazin klargemacht, dass man weitere Zukäufe im Visier hat.

Geschäft mit hohen Margen

Die Probos-Gruppe mit Sitz in Porto passt als Hersteller von Kunststoffkanten perfekt ins Portfolio der Süddeutschen. Der Kunststoffbereich machte zuletzt rund 40% der Einnahmen aus und war somit kleiner als die Papiersparte. Allerdings wird im Kunststoffbereich eine höhere Marge erzielt. Für ...

