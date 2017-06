Baar (ots) - Das FreeStyle Libre System ersetzt routinehaftes

Blutzuckermessen zur Glukosebestimmung - kein Fingerstechen zur

Kalibrierung nötig



Jetzt in die Mittel- und Gegenständeliste (MiGEL) aufgenommen für

Rückerstattungen von allen Schweizer Krankenversicherungen



Das Bundesamt für Gesundheit empfahl Flash Glukose Messsysteme als

neue Kategorie der Glukosemessung in der Schweiz



Abbott verkündete heute die Bewilligung des Eidgenössischen

Departement des Innern (EDI) zur vollständigen Rückerstattung des

FreeStyle Libre Flash Glukose Messsystems in der gesamten Schweiz für

Personen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 mit intensivierter

Insulintherapie. Diese Rückerstattungsentscheidung bedeutet, dass

tausende Erwachsene und Kinder in der Schweiz ab dem 1. Juli 2017

Zugang zum FreeStyle Libre System haben.



