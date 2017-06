KPS AG: Erweiterung des Aktionärskreises durch Umplatzierung von 4.390.000 Aktien

Unterföhring/München, 30. Juni 2017

Die vier Hauptaktionäre und Gründer der KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48) Michael Tsifidaris, Dietmar Müller, Leonardo Musso und Uwe Grünewald haben unter Mitwirkung der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, insgesamt 4.390.000 KPS-Aktien an die institutionellen Investoren Allianz Global Investors, DWS und Union Investment umplatziert. Das Volumen der Umplatzierung entspricht rund 11,7 % des Grundkapitals. Der Verkaufspreis je Aktie beträgt EUR 12,50. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die banktechnische Abwicklung der Umplatzierung heute abgeschlossen werden kann. Die vier Hauptaktionäre halten dann weiterhin eine Beteiligung an der KPS AG von rund 67,1 %.

"Wir freuen uns über das Vertrauen und die langfristige Begleitung der Unternehmensentwicklung durch diese renommierten Investoren. Durch die Erweiterung des Aktionärskreises kommt die KPS AG der Qualifikation für die Aufnahme in einen Auswahlindex der Deutschen Börse einen großen Schritt näher", so Michael Tsifidaris, Aufsichtsratsvorsitzender der KPS.

Über KPS

KPS ist europaweit die führende Unternehmensberatung für Business-Transformation und Prozessimplementierung im Handel. Das Unternehmen bietet durchgängige Strategie- und Prozessberatung zusammen mit langjähriger Kompetenz in der Umsetzung für die Bereiche digitales Kundenmanagement, E-Commerce und Warenwirtschaft. Kunden der KPS profitieren von der umfassenden Projekterfahrung und den exzellenten Branchenkenntnissen der Berater, die insbesondere auch Omnichannel- und digitale Transformationsprojekte in kürzester Zeit zum Erfolg führen. Verbunden mit der von KPS entwickelten Rapid Transformation(R) Methode werden Projekte um bis zu 50 Prozent beschleunigt.

KPS wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 800 Berater. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verfügt über weitere fünf Standorte in Deutschland sowie Niederlassungen in Dänemark, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. In den kommenden Jahren wird KPS durch richtungsweisende Projekte rund um die digitale Transformation seine Marktposition im Handel- und Konsumgüterbereich weiter ausbauen.

