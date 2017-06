Baader Helvea AG wird neuer Research-Partner im SIX Swiss Exchange Stage Programm

Presseinformation: Baader Helvea AG wird neuer Research-Partner im SIX Swiss Exchange Stage Programm

Zürich, 30. Juni 2017: Die Baader Helvea AG untermauert als dritter Research-Partner das Stage Programm der SIX Swiss Exchange. Es wurde von SIX 2016 lanciert mit dem Ziel die Visibilität von kotierten Unternehmen im Kapitalmarkt zu erhöhen. Die Research-Abdeckung wird zusätzlich zu dem Basispaket angeboten, bei welchem die kotierten Unternehmen unter anderem von einem regelmässig aktualisierten Factsheet, erstellt von Morningstar, profitieren. Seit der Lancierung nehmen bereits acht Unternehmen am Stage Programm teil.

"Wir sind stolz, dass wir der neue Partner der SIX sind", sagt Daniel Bischof, Leiter Aktienresearch Schweiz von Baader Helvea in Zürich. "Dies ist ein weiterer Beweis unseres starken Franchises und konsolidiert unsere Position als einer der führenden Broker in der Schweiz."

Morgan Deane, CEO der Baader Helvea, fügt hinzu: "Diese Ernennung steht im Einklang mit unserer Strategie. Zusammen mit den Top-Platzierungen im Extel Ranking bestätigt dies die führende Position in unseren Kernmärkten. Mit MiFID II am Horizont ist diese Expertise entscheidend."

Über die Baader Bank Gruppe: Die Baader Helvea AG ist Teil der Baader Bank, eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit 450 Mitarbeitern in München, Frankfurt, Zürich, Stuttgart, Düsseldorf, London, New York, Boston und Montreal ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

