Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung und aktienbasiertes Vergütungssystem

* Hohe Zustimmung: Aktionäre nehmen alle Vorschläge des Vorstands und Aufsichtsrats auf der Tagesordnung mit großer Mehrheit an * Erhöhung der Dividende um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr: Ausschüttung von 48 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 * Aktienbasierte Vergütung: Einführung einer langfristig orientierten Vergütung des Managements * Positiver Ausblick bestätigt: Die Digitalisierung ist der Treiber für profitables Wachstum

Pullach, 30. Juni 2017 - Die Sixt Leasing SE, Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat gestern in München erfolgreich ihre Hauptversammlung abgehalten, an der mehr als 100 Aktionäre teilnahmen. Insgesamt war rund 77 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionäre nahmen alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit an. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2016, die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 und das Aktienoptionsprogramm 2017 für Vorstand und Führungskräfte.

Deutliche Erhöhung der Dividende beschlossen Die Hauptversammlung hat der vorgeschlagenen Dividende für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 48 Eurocent je Aktie zugestimmt. Damit liegt die Dividende 20 Prozent über der des Vorjahres. Um die Aktionäre über die Dividende zukünftig noch stärker an dem anhaltend dynamischen und profitablen Wachstum teilhaben lassen zu können, hat der Vorstand die Zielausschüttungsspanne ab dem Geschäftsjahr 2017 von 30 bis 40 Prozent auf 30 bis 60 Prozent des Konzernjahresüberschusses erweitert.

Neues, aktienbasiertes Vergütungsmodell Zudem haben die Aktionäre ein Aktienoptionsprogramm beschlossen. Er ist an ambitionierte Erfolgsziele geknüpft und sieht vor, dass Vorstand und ausgewählte Führungskräfte Aktienoptionen erhalten, die nach Ablauf von vier Jahren in Aktien getauscht werden können. Die Bedienung der Optionen kann in bar oder in eigenen Aktien erfolgen und ist an zwei Aktienkurshürden geknüpft. Bei einer Aktienkurssteigerung um 30 Prozent dürfen 60 Prozent der Optionen ausgeübt werden, bei einer Steigerung um 50 Prozent alle Optionen.

Der Aktienoptionsplan ist ein wesentlicher Teil der Weiterentwicklung des Vergütungsmodells bei der Sixt Leasing SE. Neben den erforderlichen Erfolgszielen zur Ausübung der Optionen ist die Gewährung der Optionen an ein Eigeninvestment der Vorstandsmitglieder bzw. Führungskräfte geknüpft. Das neue, aktienbasierte Vergütungsmodell honoriert gezielt das Wachstum von Sixt Leasing, schafft starke Leistungsanreize und fördert eine dauerhafte Bindung des Managements an das Unternehmen.

Online-Geschäft als Haupt-Wachstumstreiber Unter dem Titel "Digitalisierung als Treiber für profitables Wachstum" stellte Rudolf Rizzolli, der Vorstandsvorsitzende der Sixt Leasing SE, die aktuelle Unternehmensstrategie vor. Demnach soll Online Retail aufgrund seines dynamischen Wachstums mittelfristig zum größten Geschäftsfeld werden. Im Flottenleasing, das momentan noch das größte Geschäftsfeld ist, will das Unternehmen vermehrt IT-Lösungen sowie Online- und Mobile-Services anbieten. Und auch im Geschäftsfeld Flottenmanagement wird die Digitalisierung künftig eine wichtige Rolle spielen: Hier soll das bereits im Einsatz befindliche, Online-basierte Sixt Global Reporting Tool den Kunden Einsparpotenziale aufzeigen und das Wachstum fördern.

Rudolf Rizzolli, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Wir bedanken uns bei allen Aktionärinnen und Aktionären für Ihr Vertrauen. Die breite Zustimmung zu unseren Vorschlägen gibt uns Rückenwind. Unsere Vision ist es, eine Art Amazon für Autos zu werden. Um dieses langfristige Ziel zu erreichen, wollen wir die Art und Weise, wie Neuwagen verkauft und genutzt werden, revolutionieren. Daher entwickeln wir neue Produkte, Vertriebskanäle und Dienstleistungen, die insbesondere von den Megatrends Sharing Economy, Mobilität, Digitalisierung und E-Commerce profitieren."

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet der Vorstand aufgrund des anhaltend dynamischen Wachstums weiterhin eine Steigerung des Ergebnisses vor Steuern (EBT) im hohen einstelligen Prozentbereich sowie einen leichten Zuwachs des operativen Umsatzes.

Alle Informationen zur Hauptversammlung 2017 sowie die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website http://ir.sixt-leasing.de/hv verfügbar.

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) mit Sitz in Pullach bei München ist Marktführer im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattform sixt-neuwagen.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf 714 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt: Sixt Leasing SE Corporate Communications Stefan Kraus +49 89 74444 - 4518 ir-leasing@sixt.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 744 44 - 8 4518 E-Mail: ir-leasing@sixt.com

ISIN: DE000A0DPRE6 WKN: A0DPRE

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

