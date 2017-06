New York - Gold Fields-Aktienanalyse von Analyst Eugene King von Goldman Sachs: Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Analyst Eugene King von Goldman Sachs in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) nunmehr eine neutrale Haltung.

Den vollständigen Artikel lesen ...