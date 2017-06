EZB-Chef Mario Draghi hat die Börsen mit seinen Andeutungen über eine Straffung der Geldpolitik schwer verunsichert. Zuerst stiegen die Anleihenrenditen und dann fielen die Aktienkurse - und beides in den letzten Tagen recht kräftig. Jetzt geht die Angst um, die Aktienmärkte könnten in der zweiten Jahreshälfte stark nach unten gehen.Die Bilanz des ersten Halbjahrs kann sich trotz der Korrektur der letzten Tage sehen lassen: Der MSCI-World Index legte um 10%, der DAX um 8% und der Dow Jones um 7% zu. Noch viel besser erging es den Tech-Indizes mit 15% Plus beim Nasdaq 100 und sogar 20% beim TecDAX. Die in Dollar notierten Indizes waren allerdings nach der Umrechnung in Euro bei weitem nicht mehr so stark. Denn die US-Währung verlor 9% und zehrte die Aktiengewinne für Anleger aus der Eurozone beim Dow Jones mehr als auf, und beim MSCI World und beim Nasdaq 100 zu einem erheblichen Teil.Nach den Aussagen Draghis haben sich die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen binnen Tagen auf 0,46% glatt verdoppelt, und auch international ging es mit den Bondrenditen aufwärts. Die Zinsen sind im Vergleich zur Inflationsrate von derzeit 1,5% in Deutschland zwar ...

