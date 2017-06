NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat sich am Freitag dank eines Kursfeuerwerks bei Nike etwas erholt präsentiert. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 21 372,24 Punkte, nachdem er am Donnerstag um rund 0,8 Prozent nachgegeben hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenminus von rund 0,1 Prozent an. Den Monat Juni dürfte der Dow hingegen mit einem Gewinn von rund 2 Prozent abschließen. Die Halbjahresbilanz für das weltweit bekannteste Börsenbarometer lautet plus 8 Prozent.

Der marktbreite S&P-500-Index fiel am Freitag um 0,17 Prozent auf 2423,83 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag fast 1,8 Prozent verloren hatte, ging es um 0,12 Prozent auf 5646,37 Punkte abwärts./edh/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0231 2017-06-30/16:35