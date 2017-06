STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bayer nach Gewinnwarnung unter Druck - DAX schwächelt

Starke Zahlen aus dem Einzelhandel

von Holger Scholze / Börse Stuttgart TV News Redaktion

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz im Mai so deutlich gesteigert wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent. Allerdings stand im Mai 2017 ein Verkaufstag mehr zur Verfügung als vor einem Jahr. Preisbereinigt (real) fiel das Plus mit 4,8 Prozent etwas geringer aus. Analysten hatten hier aber nur mit einer Steigerung um 2,5 Prozent gerechnet. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres lief es im Internet- und Versandhandel besonders gut. In diesem Bereich zog der Umsatz sogar um 8,2 Prozent an.

Der Aktienmarkt wirkt nach den Verlusten der vergangenen Tage und der heftigen Abwärtsbewegung vom Donnerstag weiter angeschlagen. Als Grund für die gestiegene Nervosität vieler Anleger wird der Höhenflug des Euro genannt, welcher aus der Erwartung einer bevorstehenden Straffung der Geldpolitik im Euro-Raum resultierte.

Der DAX notiert bei 12.360 Punkten mit 0,5 Prozent im Minus.

Der Dow-Jones-Index kletterte kurz nach der Eröffnung des Handels an der Wall Street in New York um 0,3 Prozent auf 21.358 Zähler.

Adidas profitiert von starken Nike-Zahlen

Der stärkste Gewinner im DAX ist Adidas mit einem Kursplus von drei Prozent auf 169,16 Euro. Der Rivale Nike hat im vergangenen Quartal Erlöse von 8,7 Milliarden US-Dollar eingefahren. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktien von Nike kletterten nachbörslich in den USA schon um mehr als acht Prozent.

Bayer-Aktien rutschen nach Gewinnwarnung ab

Die Aktien von Bayer brachen heute um bis zu 5,5 Prozent ein und steuern damit auf den größten Tagesverlust seit einem Jahr zu. Wegen eines schwächelnden Agrarchemie-Geschäfts kassierte der Leverkusener Konzern seine Gesamtjahresziele.

Erfolgreiches Börsendebüt von Delivery Hero

Die Aktien des Essens-Lieferdienstes Delivery Hero haben zum Start an der Börse kräftig zugelegt. Der erste Kurs wurde mit 26,90 Euro festgestellt.

Die 39,04 Millionen Papiere waren am oberen Ende der Preisspanne zu 25,50 Euro zugeteilt worden. Mit einem Volumen von 996 Millionen Euro ist das 2011 gegründete Start-up-Unternehmen der bisher größte Börsengang des Jahres in Deutschland.

Der größte Aktionär, Rocket Internet, hält jetzt noch 25,7 Prozent der Anteile. 22,7 Prozent sind im Streubesitz. Beim Technologie-Investor Naspers aus Südafrika liegen 10,6 Prozent.

E.on behält Atomsteuer-Rückzahlung im Konzern

E.on will die zurückgezahlte Brennelementesteuer im Unternehmen belassen. Konzernchef Johannes Teyssen sagte in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Focus", dass er eine Netto-Rückerstattung aus der zu Unrecht gezahlten Brennelementesteuer von 2,75 bis 2,8 Milliarden Euro erwarte. Ein großer Teil des Geldes sei bereits eingegangen. Dieses gehe ausschließlich in den Rückbau alter Anlagen und die Stärkung der Bilanz. Eine Sonderdividende sei nicht vorgesehen. Als der Wettbewerber RWE vor wenigen Tagen angekündigt hatte, nur einen Bruchteil der Rückzahlungen als Sonderdividende auszuschütten, hatten die Anleger enttäuscht reagiert und die RWE Aktie auf Talfahrt geschickt. Die E.on-Aktie legte heute um 0,8 Prozent zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am frühen Nachmittag unterhalb der Nulllinie. In dieser Phase setzte die Mehrheit der kurzfristig orientierten Derivateanleger auf weiter fallende Kurse des DAX.

Trends im Handel

An der Euwax wurden auch heute wieder Knock-out-Puts auf die Commerzbank rege gehandelt. Allerdings kam es diesmal zu keinem eindeutigen Mehrheitstrend. Viele Anleger hatten die Scheine vorgestern gekauft. Gestern kamen hier jedoch zahlreiche Stop-loss-Orders zur Ausführung. Denn die Commerzbank ist nun bereits zwei Tage in Folge mit einem Kursgewinn von jeweils mehr als zwei Prozent stärkster Gewinner im DAX.

Eine Reihe von Investoren kaufte heute Knock-out-Puts auf den Dow-Jones-Index.

Knock-out-Calls auf Henkel waren eher auf der Verkaufsseite zu finden.

Die jüngste Empfehlung eines Börsenbriefes sorgt auch heute für eine stärkere Nachfrage nach Call-Optionsscheinen auf SAP. Bereits seit Dienstag sind die Scheine stark gesucht.

Calls auf Hugo Boss, die GEA Group und Whole Foods Market wurden überwiegend verkauft.

