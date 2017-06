Die Nothilfe von Warren Buffett für die Bank of America hat sich für den US-Starinvestor als sehr lukrativ erwiesen. Nun winkt ein Gewinn von zwölf Milliarden Dollar. Das liegt auch am überstandenen Bankenstresstest.

Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway kündigte am Freitag an, Optionen auf Anteile an der US-Großbank Bank of America (BoA) auszuüben. Buffett erhält damit BoA-Aktien für rund ein Drittel des aktuellen Aktienpreises. Ihm winkt durch das Geschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...