FRANKFURT (dpa-AFX) - Der milliardenschwere Essens-Lieferdienst Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de, Foodora) ist am Freitag erfolgreich an der Börse gestartet. Bereits der erste Kurs lag am Freitagmorgen bei 26,90 Euro und damit deutlich über dem Ausgabepreis von 25,50 Euro. Nach einem zwischenzeitlichen Rutsch unter den Ausgabepreis schlossen die Papiere am späten Nachmittag das Xetra-Hauptgeschäft bei 27,80 Euro. Für die Anleger, die Aktien zugeteilt bekommen hatten, bedeutete das einen Gewinn von rund 9 Prozent.

Firmenchef Niklas Östberg hatte zum Auftakt die Glocke im Handelssaal der Frankfurter Börse geläutet. Neben ihm stand Börsenchef Carsten Kengeter. Über beiden ging ein Konfettiregen nieder. Es ist hierzulande der bislang größte Börsengang des Jahres. Das erst sechs Jahre junge Unternehmen sammelte bei seinem Sprung aufs Parkett annähernd eine Milliarde Euro ein. Gut die Hälfte davon geht an die Alteigentümer, insbesondere an Hauptaktionär Rocket Internet . Dessen Aktie aber nicht profitierte. Sie gab in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt um mehr als 2 Prozent nach.

MEHRFACH ÜBERZEICHNET

Insgesamt wurde Delivery Hero zum Ausgabepreis mit rund 4,4 Milliarden Euro bewertet. Der Börsengang war mehrfach überzeichnet. Zuletzt war aber Unsicherheit in den Gesamtmarkt gekommen - am Donnerstag waren die Kurse deutlich gefallen. Die Aktien der Restaurantkette Vapiano , die am Dienstag an die Börse gegangen war, waren zwischenzeitlich unter ihren Ausgabekurs gerutscht.

Am Freitag ging mit dem Wohnimmobilien-Entwickler Noratis auch noch ein weiteres deutlich kleineres Unternehmen an die Börse. Dessen Aktien gerieten allerdings stark unter Druck. Sie schlossen mit 16,73 Euro und damit fast 11 Prozent unter dem Ausgabepreis von 18,75 Euro./das/ag/mis/jha/

