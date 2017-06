Veranstaltungen bringen Branchenführer, bahnbrechende Technologieunternehmen und führende Medien zusammen, um die jüngsten Innovationen in Europa zu erkunden

Die Consumer Technology Association (CTA)™ meldete heute, dass die Anmeldung zur fünften Ausgabe der CES Unveiled Paris und der erstmalig stattfindenden CES Unveiled Amsterdam ab sofort möglich ist. Auf diesen Veranstaltungen kommen die Branchenführer, Technologieunternehmen und führende Medien aus der Region zusammen, um die aktuellsten CES-Neuheiten und Branchentrends kennenzulernen und mit einigen der jüngsten und spannendsten Innovationen in Europa im Vorfeld der CES® 2018 zu interagieren.

Die CES Unveiled Paris findet am Dienstag, dem 24. Oktober von 14 bis 19.30 Uhr im Palais Brongniart statt, dem ehemaligen Sitz der französischen Börse, gefolgt von der CES Unveiled Amsterdam, die am Donnerstag, dem 26. Oktober, von 13 bis 17.30 Uhr in der Beurs van Berlage abgehalten wird. Beide Veranstaltungen beginnen mit einer Präsentation rund um die Forschung der CTA, gefolgt von einem Networking-Empfang und einer Tischmesse. Die "CES Unveiled"-Veranstaltungen bieten eine Vorschau auf einige der Start-ups, die auf der CES in Januar debütieren. Im Besitz der CTA und von ihr organisiert, wird die CES 2018 von Dienstag, dem 9. Januar, bis Freitag, den 12. Januar 2018 in Las Vegas, Nevada, stattfinden.

Die CES Unveiled Paris findet inzwischen zum fünften Mal statt. Die diesjährige Veranstaltung bricht Rekorde und wird zum bislang größten Unveiled-Event im Ausland. Das Engagement Frankreichs für technische Innovation zeigt sich in der bemerkenswerten Teilnahme des Landes an der CES in Las Vegas. Auf der CES 2017 waren 187 französische Start-ups vertreten. Damit ist Frankreich der zweitgrößte Start-up-Aussteller nach den USA.

Als diesjährige Neuheit gab die CTA bekannt, dass die Niederlande zum ersten Mal die CES Unveiled Amsterdam ausrichten. Die CTA hat die Niederlande aufgrund ihrer Anstrengungen rund um die intelligente Stadt und ihre Wirtschaftspolitik ausgewählt, die Innovation und Technologie fördert. Die CTA kooperiert mit Startup Delta unter der Leitung von Prinz Constantijin der Niederlande, um hochmoderne Produkte von disruptiven Start-ups in den Niederlanden sowie der umliegenden Region wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Israel, Schweden und Großbritannien zu präsentieren.

Einflussnehmer der Branche, Einkäufer, führende Medien, etablierte Technologieunternehmen, Start-ups und weitere Akteure, die an Networking und der Bildung von Partnerschaften mit der Technologiebranche interessiert sind, sind aufgerufen, sich zur CES Unveiled Paris und CES Unveiled Amsterdam anzumelden.

Weitere Informationen zu Ausstellungs- oder Teilnahmemöglichkeiten finden Sie unter CES.tech.

Hochauflösendes Material der Video-B-Rolle von der CES ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESbroll.com

Über die CES:

Die CES® ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt auf einem Forum zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES online unter CES.tech und auf sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)™ ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 292 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Start-ups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert zudem die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

