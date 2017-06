Lieber Leser,

lange hatte die Commerzbank-Aktie an der starken technischen Widerstandszone, die zwischen 8-10 Euro je Aktie verläuft, zu knabbern. Doch in dieser Woche gelingt dem Kurs auch der letzte Ausbruch über die langfristige Durchschnittslinie auf 200-Wochenbasis (gelb). Dieser Ausbruch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die Aussicht auf bald höhere Zinsen in der EU unterstützt.

EZB bereitet Markt auf straffere Geldpolitik vor

Denn wie EZB-Präsident ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...