Regensburg (ots) - Wenn man sich bei BMW-Führungskräften in München nach der Zukunft des Werks Regensburg erkundigt, dann heißt es: Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Regensburg läuft super. Was die internen Planungen betrifft, scheint man mit dem Oberpfälzer Standort hochzufrieden zu sein. Dafür sprechen auch die stetig wiederkehrenden Qualitätsauszeichnungen für das Werk - intern wie extern. Aktuell ist es bis unter die Decke ausgelastet. Es vergeht an den Arbeitstagen weniger als eine Minute, ehe ein neues Auto das Band verlässt.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de