In Sachen Marktkapitalisierung wurde BMW bereits vom neuen Konkurrenten Tesla eingeholt. Da die Börse jedoch die Zukunft wiederspiegelt, wolle man in München aber keinen Markt an das junge Unternehmen abgeben und langfristig gesehen nicht ins Hintertreffen geraten: So werde man auf der Automesse IAA ein komplett elektronisches 3er-Modell vorstellen. So wolle man Teslas Model 3, welches sich bereits in der Produktion befindet und auf eine sehr ähnliche Zielgruppe abzielt, Paroli bieten. "Wie werden Tesla das Feld nicht überlassen", sagte ein Unternehmenssprecher. i-Reihen-Pleite durch Innovation und Geduld ausbügeln Zuletzt musste der deutsche Autohersteller sich eingestehen, dass man die jungen Konkurrenz aus Kalifornien eventuell unterschätzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...