Der schnellste und stärkste Strassen-Elfer geht an den Start: Auf

dem Festival of Speed in Goodwood, Grossbritannien (30. Juni bis 2.

Juli), feiert der neue Porsche 911 GT2 RS seine Weltpremiere.

Herzstück des Höchstleistungssportwagens ist ein Biturbo-Boxermotor

mit 515 kW (700 PS). Dieser beschleunigt den vollgetankt 1.470

Kilogramm leichten Zweisitzer in 2,8 Sekunden aus dem Stand auf 100

km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht das hinterradgetriebene

Coupé bei 340 km/h. Mit dem rennsportnahen Antrieb überflügelt der

neue 911 GT2 RS seinen Vorgänger mit 3,6-Liter-Triebwerk um 59 kW (80

PS) und erreicht ein Drehmoment von 750 Newtonmeter (plus 50 Nm).



Das Triebwerk baut auf der 3,8-Liter-Maschine des 911 Turbo S mit

427 kW (580 PS) auf. Zur Leistungssteigerung pressen grössere

Turbolader mehr Prozessluft in die Brennräume. Für optimale Kühlung

bei Belastungsspitzen sorgt ein neues Zusatzkühlsystem. Jenes

besprüht die Ladeluftkühler bei sehr hohen Temperaturen mit Wasser.

Dadurch sinkt die Gastemperatur im Überdruckbereich. Dies

gewährleistet auch unter extremen Bedingungen eine optimale

Leistungsausbeute. Ein GT-spezifisch abgestimmtes

Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) ermöglicht beim neuen GT2 RS

die Kraftübertragung ohne Zugkraftunterbrechung. Die speziell

entwickelte Abgasanlage besteht aus besonders leichtem Titan und

wiegt rund sieben Kilogramm weniger als die des 911 Turbo. Sie sorgt

für einen einzigartig emotionalen Sound.



Porsche Design feiert das Debüt des Höchstleistungssportwagens

erstmals mit einer speziell aufgelegten Uhr. Der Reminiszenzen an den

Motorsport weckende Chronograph 911 GT2 RS bleibt Fahrzeug-Eignern

vorbehalten und kann ausschliesslich zusammen mit dem neuen GT-Modell

ab dem 30. Juni 2017 im Porsche Zentrum bestellt werden.



Der 911 GT2 RS kostet in der Schweiz ab CHF 341'800

einschliesslich Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung.

Schweizer Kunden profitieren zusätzlich von einer

Garantieverlängerung (2 + 2) sowie vom Porsche Swiss Package, in dem

folgende Ausstattungsoptionen ohne Aufpreis enthalten sind: Sport

Chrono Paket, LED-Hauptscheinwerfer schwarz inkl. PDLS+,

Rückfahrkamera, Tempostat, Automatisch abblendende Spiegel mit

Regensensor und Digitalradio. Der Preis des Porsche Design

Chronographen 911 GT2 RS beträgt CHF 10'911.



