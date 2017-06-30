The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2017
ISIN Name
CA22675B1031 CRITICAL OUTCOME TECHS
CA91732K4063 US OIL SANDS INC.
GG00BD3GC324 MARIANA RES LTD LS-,001
JP3835600002 BEST DENKI
US0205201025 ALON USA ENERGY DL-,01
US2466471016 DELEK US HLDGS INC.DL-,01
US36077T2078 FUNCTION(X) INC. DL-,001
US4385862085 HONGLI CLEAN EN.TECHS
US89114QSP45 TORONTO-DOM. BK 2020 MTN
XS1094612378 LOCK 14/21
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2017
ISIN Name
CA22675B1031 CRITICAL OUTCOME TECHS
CA91732K4063 US OIL SANDS INC.
GG00BD3GC324 MARIANA RES LTD LS-,001
JP3835600002 BEST DENKI
US0205201025 ALON USA ENERGY DL-,01
US2466471016 DELEK US HLDGS INC.DL-,01
US36077T2078 FUNCTION(X) INC. DL-,001
US4385862085 HONGLI CLEAN EN.TECHS
US89114QSP45 TORONTO-DOM. BK 2020 MTN
XS1094612378 LOCK 14/21