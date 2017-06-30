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MARIANA RESOURCES LTD 1-Woche-Intraday-Chart
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ALON USA ENERGY INC
ALON USA ENERGY INC Chart 1 Jahr
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ALON USA ENERGY INC11,705+2,17 %
BEST DENKI CO LTD1,238-0,40 %
CRITICAL OUTCOME TECHNOLOGIES INC0,108-16,92 %
DELEK US HOLDINGS INC23,071-0,12 %
FUNCTIONX INC0,20-27,01 %
HONGLI CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES CORP2,00-5,53 %
MARIANA RESOURCES LTD1,082-0,18 %
US OIL SANDS INC0,04+185,71 %