NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Vortagesverlusten hat die Wall Street am Freitag wieder etwas zugelegt und den Anlegern einen versöhnlichen Wochenabschluss beschert. Dagegen entwickelten sich die Technologietitel an der Nasdaq eher durchwachsen. Positive Impulse kamen vom Ölmarkt, wo die Preise ihre Erholungstendenz der vergangenen Handelstage fortsetzten und in dieser Woche um rund 5 Prozent kletterten.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,29 Prozent höher bei 21 349,63 Punkten und profitierte dabei von einem Kursfeuerwerk der Nike-Aktien . Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenminus von 0,2 Prozent. Den Monat Juni beendete der Dow mit einem Gewinn von 1,6 Prozent. Die Halbjahresbilanz für das weltweit bekannteste Börsenbarometer kann sich mit einem Plus von knapp 8 Prozent durchaus sehen lassen.

Der marktbreite S&P-500-Index gewann am Freitag 0,15 Prozent auf 2423,41 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der am Vortag fast 1,8 Prozent verloren hatte, ging es hingegen um 0,11 Prozent auf 5646,92 Punkte abwärts./edh/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0304 2017-06-30/22:18