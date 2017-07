München (ots) - "Hartz und herzlich" und "Armes Deutschland" erreichen breites Publikum Hochwertige Spielfilm-Pakete am Freitagabend 5,1 Prozent MA (14-49)



München, 1. Juli 2017 - Mit starken Sozial-Reportagen und Spielfilmen punktet der Münchner Sender im Sommermonat Juni.



Die Doku-Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" hat auf dem neuen Sendeplatz am Montagabend mit bis zu 9,1 % MA einen Nerv getroffen und hat die Zuschauer in ähnlicher Weise bewegt wie die Sozialreportage-Reihe "Hartz und herzlich - Die Benz-Baracken von Mannheim". Deren abschließende Folge erreichte am Dienstagabend in der Prime Time 8,0 Prozent MA. Ebenfalls erfolgreich liefen die Reportagen "Urlaub extrem - Luxus vs. Low Budget" mit 8,6 Prozent MA und "Reeperbahn privat - Das wahre Leben auf dem Kiez" mit bis zu 7,2 Prozent MA.



Am Freitagabend präsentiert RTL II regelmäßig große Spielfilm-Highlights. Im Juni zählten die Quentin-Tarantino-Reihe unter anderem mit Klassikern wie "Pulp Fiction" (8,9 Prozent MA) ebenso zu den Gewinnern wie Steven Spielbergs "Jurassic Park"-Trilogie: "Jurassic Park" (7,1 Prozent MA), "Vergessene Welt - Jurassic Park" (6,2 Prozent MA), und "Jurassic Park 3" (8,2 Prozent). Stark liefen auch die Marvel-Comic-Verfilmungen "Iron Man (7,6 Prozent MA) und "Der unglaubliche Hulk" (8,5 Prozent MA) sowie die Action-Klassiker "Léon - Der Profi" (8,0 % MA) und "Gefährliche Brandung" (6,3 % MA).



Die beiden Vorabend-Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" erreichten im Juni Höchstwerte von 8,7 Prozent bzw. 10,3 Prozent MA. In der jungen Zielgruppe (14-29) wurden Höchstwerte von 17,9 bzw. 16,9 Prozent MA erreicht.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt, 01.06.-30.06.2017, vorläufig gewichtet 28.06.- 30.06.2017. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



